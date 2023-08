POL-K: 230811-4-K Fünf Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Köln-Sülz

Köln (ots) - Am Donnerstagabend (10. August) haben sich bei Stürzen ohne Fremdbeteiligung zwei Radfahrer (78, 43) schwere Verletzungen zugezogen. In der Innenstadt kam gegen 18 Uhr im Bereich des Barbarossaplatzes der in Richtung Salierring fahrende Senior aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, wo er derzeit noch ...

mehr