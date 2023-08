Polizei Köln

POL-K: 230811-3-K Bei Stürzen ohne Fremdbeteiligung - zwei Radfahrer schwerverletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (10. August) haben sich bei Stürzen ohne Fremdbeteiligung zwei Radfahrer (78, 43) schwere Verletzungen zugezogen. In der Innenstadt kam gegen 18 Uhr im Bereich des Barbarossaplatzes der in Richtung Salierring fahrende Senior aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, wo er derzeit noch mit schweren Kopfverletzungen intensivmedizinisch versorgt wird.

Gegen 23 Uhr fand dann ein Zeuge auf der Waldstraße in Grengel einen 43-jährigen Mann bewusstlos neben seinem Fahrrad liegend. Ersten Ermittlungen war er kurz zuvor auf dem Radweg ins Straucheln geraten. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille bei dem Kölner ergeben hatte, ordneten Polizisten noch im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe an. (al/iv)

