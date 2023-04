Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Transporter angefahren und geflüchtet - Fahrer offenbar betrunken

Recklinghausen (ots)

Rund 15.000 Euro Schaden sind am Donnerstagabend bei einer Unfallflucht an der Straße Winkelfeld entstanden. Der mutmaßliche Verursacher konnte noch am gleichen Abend ermittelt werden: Demnach ist ein 34-Jähriger aus Oer-Erkenschwick beim Vorbeifahren - zwischen 20 und 22 Uhr - gegen den geparkten Ford Transit gestoßen. Auch dank Zeugenhinweisen konnte der mutmaßliche Verursacher schnell ermittelt werden. Wie sich herausstellte, war der 34-Jährige betrunken. Er musste deshalb mit zur Wache, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Auch sein Auto wurde sichergestellt. Einen Führerschein konnte der 34-Jährige nicht vorzeigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird zusammen auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell