Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Betrüger gab sich als Wasserwerker aus

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16 Uhr) erschien ein unbekannter Mann bei einem älteren Ehepaar an der Germanenstraße im Hausflur. Er gab sich als Wasserwerker aus und betrat mit dieser Legende die Wohnung der Senioren. Zur Ablenkung bat er die beiden Wasserhähne und Fenster zu öffnen und zu schließen. In der Zwischenzeit durchsuchte der Mann die Wohnung nach Wertgegenständen. Nachdem der Ungekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte das Ehepaar fest, dass Bargeld aus einer Handtasche fehlte. Die Fluchtrichtung des Mann ist unbekannt.

Personenbeschreibung: 1,80m - 1,85m groß, 30 - 35 Jahre alt, schlanke Statur, dunkel bekleidet, das Erscheinungsbild wurde als das eines Schonsteinfegers beschrieben

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

