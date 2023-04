Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte rauben Bargeld von 13-Jährigem

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche hielten am Mittwochabend (19:50 Uhr) einen 13-Jährigen aus Castrop-Rauxel an der Beethovenstraße auf und forderten Bargeld. Außerdem schubsten und schlugen sie den Jungen. Er war in Begleitung eines Freundes unterwegs.

Anschließend rissen ihm die Täter ein geringe Menge Bargeld aus der Hand und flüchteten. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt - medizinische Hilfe war nicht erforderlich.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, dunkle Hautfarbe, 14 - 16 Jahre alt, ca. 1,65m groß, schlanke Statur, braune gelockte Haare nach vorne gekämmt, sprach mit Akzent, grüne Sonnebrille, grüner Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, OP-Maske

2. Tatverdächtiger: männlich, 14 - 15 Jahre alt, ca. 1,60m groß, sehr schlank, schwarze Sturmhaube, schwarze Jogginghose, schwarze Strickjacke, Bauchtasche

Tatzusammenhänge zu zwei weiteren Straftaten am vergangenen Mittwoch werden geprüft.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell