POL-NOM: Zwei Einbruchdiebstähle in Northeim

Northeim (ots) - Northeim, In der Twechtge, Sonntag, 04.09.2022, 15.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Mann mit Fahrrad beschädigt Pkw. Am Sonntag gegen 15.15 Uhr wurde die Polizei Northeim durch eine Zeugin darüber informiert, dass es in der Straße "In der Twechtge" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem geparkten Pkw kam. Vor Ort konnte die Zeugin und der 22-jährige Radfahrer aus Katlenburg-Lindau ...

mehr