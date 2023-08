POL-K: 230810-5-K Polizisten nehmen mutmaßliche Einbrecher fest - Haftrichter

Köln (ots) - Nach Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Deutz und Raderberg sind am Mittwoch (9. August) ein Mountainbiker (49) und eine Radfahrerin (27) schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Nach einem kurzen Stopp wollte zunächst gegen 6.50 Uhr ein Autofahrer (34) mit seinem Seat Ibiza in die Kreuzung Poller Kirchweg/Am Schnellert fahren. Beim ...

