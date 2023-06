Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Sukow (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen sind am Freitagvormittag auf der B 321 bei Pinnow zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 09:30 Uhr an der Straßenkreuzung nach Sukow. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Kleintransporter zunächst auf zwei vorausfahrende PKW aufgefahren sein, die an der Ampelkreuzung verkehrsbedingt angehalten haben sollen. Ein vierter PKW soll dann in weiterer Folge gegen den Kleintransporter gestoßen sein. Die beiden PKW-Insassen - ein 72-jähriger Mann und eine 68-jährige Frau, wurden leicht verletzt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An allen vier Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um Betriebsstoffe, die aus den Unfallautos aufgelaufen waren, zu beseitigen. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der verunglückten Fahrzeuge musste die B 321 zwischen Schwerin und Crivitz voll gesperrt werden (die Sperrung wird neusten Prognosen zufolge wahrscheinlich Mittag wieder aufgehoben). Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Gesamtschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

