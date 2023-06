POL-LWL: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Brahlstorf (ots) - Von einem Spielplatz in Brahlstorf bei Vellahn haben unbekannte Täter eine sogenannte Nestschaukel im Wert von über Tausend Euro gestohlen. Der Vorfall, von dem die Polizei am Dienstag Kenntnis erhielt, ereignete sich bereits in der vergangenen Woche in der Zeit von Donnerstag (25.05.) 10 Uhr und Samstag (27.05.) 14 Uhr im Kiefernweg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. ...

