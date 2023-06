POL-LWL: Bei Geschwindigkeitskontrolle mehrere Verkehrsdelikte sowie mutmaßliches Diebesgut festgestellt

Schwerin (ots) - Auf der Landesstraße 72, kurz hinter dem Ortsausgang Schwerin in Richtung Ludwigslust löste sich am Mittwochabend während der Fahrt das linke Vorderrad vom PKW einer 40-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte die Autofahrerin plötzlich ein Ruckeln am Fahrzeug und fuhr deshalb an den rechten Fahrbahnrand. Hierbei löste sich das linke Vorderrad vom Auto und rollte in den angrenzenden Wald. Die ...

mehr