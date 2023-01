Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Raub auf 10-Jährigen nach Supermarktbesuch

Kempen (ots)

Am Montag, 16.01.2023, gegen 15:00 Uhr kaufte ein 10-jähriger Junge mit seiner kleinen Schwester in einen Supermarkt am Hessenring in Kempen ein. Anschließend verließen die beiden das Geschäft über den Hessenring und gingen über die Oelstraße. Im Bereich zwischen dem Spielplatz und dem Parkplatz auf der Oelstraße schubste ein Täter, der zuvor ebenfalls in dem Supermarkt einkaufen war, den Jungen. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und stellte wenig später fest, dass sein Portemonnaie fehlte. Der Junge beschreibt den Täter als schwarz gekleidete, 1,75 bis 1,80 Meter große männliche Person. Falls Sie zur Tatzeit in diesem Bereich verdächtige Feststellungen gemacht oder die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter folgender Rufnummer: 02162/377-0. /jf (62)

