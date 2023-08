Polizei Köln

POL-K: 230810-2-K Gruppe Jugendlicher raubt 16-Jährigen aus - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei fahndet mit Bildern der Videoüberwachung einer Straßenbahn nach vier Tatverdächtigen, die in der Nacht auf den 12. Februar (Sonntag) einen 16-Jährigen in Köln-Bilderstöckchen an der Geldernstraße ausgeraubt haben sollen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen mit dem 16-Jährigen an der Venloer Straße in die Linie 13 eingestiegen. Beim Aussteigen an der Haltestelle Geldernstraße/Parkgürtel sei ihm die Gruppe gegen 0.45 Uhr aus der Bahn gefolgt, habe ihn zu Boden gestoßen und ihn mit einem Messer bedroht. Anschließend hätten sie ihm seine Bauchtasche sowie Mobiltelefon und Jacke geraubt.

Ermittler haben einen der fünf Jugendlichen bereits identifiziert. Es soll sich um einen 14-Jährigen aus Köln handeln. Hinweise zu den vier abgebildeten Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/112104 (ph/kk)

