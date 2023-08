Polizei Köln

POL-K: 230809-1-K Polizei sucht Geschädigte nach Straßenraub - Tatverdächtiger bereits in U-Haft

Köln (ots)

Nach dem mutmaßlichen Raub einer Tasche am Montagnachmittag (7. August) auf der Sieversstraße in Köln-Kalk sucht die Polizei Köln nach der Geschädigten. Dank mehrerer Zeugenhinweise hatten Einsatzkräfte unweit des Tatorts einen Verdächtigen (22) gestellt, der seit Dienstag in Haft sitzt. Dem aus Marokko stammenden Mann, der in den letzten Wochen bereits mit mehreren Eigentumsdelikten in Köln in Erscheinung getreten ist, wird vorgeworfen, der Frau gegen 15 Uhr auf offener Straße eine Tasche entrissen zu haben. Die Geschädigte, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Tatort war, soll etwa 30 Jahre alt sein und rote Haare haben. Sie soll mit einer weißen Jacke und einer blauen Hose bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariats 14 bittet die Frau dringend, sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Ihre Aussage ist für die Ermittlungen von zentraler Bedeutung. Unter anderem steht derzeit nicht abschließend fest, ob bzw. welche beim Festgenommenen gefundenen Gegenstände der Frau gehören könnten. (cs/al)

