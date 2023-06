Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus und Sachbeschädigung

Erpel (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30.05. und dem 05.06. beschädigten unbekannte Täter Stühle, Sonnenschirme und Bäume in einer Kleingartenanlage in der Heisterer Straße. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell