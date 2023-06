POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Flammersfeld (ots) - In der Zeit von Sonntag, 04.06.2023, 20.00 Uhr, bis Montag, 05.06.2023, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw. Das unverschlossene Fahrzeug war in einer unverschlossenen Garage in Flammersfeld, Gartenstraße, abgestellt. Die Polizei Altenkirchen rät in diesem Zusammenhang, abgestellte Fahrzeuge immer ordnungsgemäß zu verschließen und Wertgegenstände nicht Fahrzeuginneren zu belassen. Sachdienliche ...

