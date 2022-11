Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dunkle Jahreszeit lockt Einbrecher an

Erfurt (ots)

Zwei Gartenhäuser und ein Schuppen waren das Ziel von Einbrechern in Erfurt. Wie am Montag bekannt wurde, versuchten die Täter im Ortsteil Melchendorf, die Tür einer Laube aufzuhebeln. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand und so verließen die Einbrecher den Tatort unverrichteter Dinge. Allerdings verursachten sie etwa 200 Euro Sachschaden an der Tür. Erfolgreicher waren Unbekannte bei einem weiteren Gartenhaus in der Nähe. Hier zerstörten sie eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und beschädigten Teile der Einrichtung. Der entstandene Schaden wurde auf 800 Euro geschätzt. Auch ein Schuppen in einer Kleingartenanlage in Erfurt-Büßleben blieb nicht unverschont. Hier hatten es die Täter auf mehrere elektrische Werkzeuge abgesehen. Wie hoch der entstandene Schaden war, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. In allen drei Fällen sicherte die Polizei Spuren und leitete Ermittlungsverfahren ein. (DS)

