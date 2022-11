LPI-EF: Vom Fahrrad gefallen

Sömmerda (ots) - Rettung in letzter Minute kam am Wochenende für eine Frau in Sömmerda. Die 42-Jährige hatte nach einer Feier in der Nacht zu Sonntag den Nachhauseweg nicht gefunden. Sie verlor die Orientierung und verirrte sich in der Dunkelheit. Zudem machten ihr die eisigen Temperaturen zu schaffen. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber suchten nach der Frau. Nach mehreren Stunden wurde die Frau bewusstlos und stark unterkühlt in Sömmerda aufgefunden. Sie wurde ...

