LPI-EF: Beute im Wert von über 11.000 Euro

Landkreis Sömmerda (ots) - In Kindelbrück verursachten Einbrecher hohen Sachschaden. Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr waren unbekannte Täter in einen Supermarkt eingebrochen. Sie beschädigten eine Sicherheitstür und einen Glasschrank, um an ihre Beute zu gelangen. Dabei hinterließen die Diebe Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Langfinger hatten es auf Tabakwaren abgesehen. Ihre Beute hat einen Wert von etwa 8.000 Euro. Trotz Auslösung der Alarmanlage, gelang den ...

mehr