Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schnellrestaurant

Erfurt (ots)

Unbekannte hatten es von Sonntag zum Montag auf ein Schnellrestaurant in Erfurt abgesehen. Wie der Polizei Montagmorgen berichtet wurde, brachen die Täter gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend entwendeten sie u. a. Gutscheine, ein Handy und einen Tresor im Wert von etwa 800 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

