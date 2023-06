Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Unkel (ots)

Am Montagnachmittag stieß beim Zurücksetzen ein dunkler Transporter in der Graf-Blumenthal-Straße gegen ein geparktes Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtete, dass der Fahrer des Transporters nach dem Zusammenstoß ausstieg, den Schaden begutachtete und dann wegfuhr. Aufgrund des Zeugenhinweises konnte das Verursacherfahrzeug durch die Polizei schnell ermittelt werden. An der Halteranschrift in Sankt Augustin wurde dann der verantwortliche Fahrer benannt. Es handelte sich um einen 63-jährigen Mann aus Unkel. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

