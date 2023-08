Polizei Köln

POL-K: 230808-3-K Polizisten nehmen 24-Jährigen nach sexueller Nötigung fest - Haftrichter

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10. Juli 2023 Ziffer 2

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5554579

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Nach einer sexuellen Nötigung am 9. Juli in Köln-Sülz haben Fahnder der Polizei Bonn einen 24-jährigen Mann aus Bonn am Donnerstag (3. August) festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, eine 36 Jahre alte Frau nachts im Grüngürtel angegriffen zu haben. Er hatte von ihr abgelassen, als eine Fahrradfahrerin auf die Situation aufmerksam wurde und der am Boden liegenden Frau zu Hilfe kam. Nach Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 12 der Polizei Köln hatte die Staatsanwaltschaft Köln einen Haftbefehl wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung erwirkt. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr seit Freitag (4. August) in Untersuchungshaft. (sw/kk)

