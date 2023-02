Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall mit vier Verletzten Personen -Zeugensuche- (25.04.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 4 verletzten Personen kam es am Samstag, 25.04.2023 gegen 19:40 Uhr in Tuttlingen an der Einmündung der Grünebergstraße in die Donaueschinger Straße. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 35-jähriger Fahrzeuglenker von der Grünebergstraße in die Donaueschinger Straße einbiegen und übersah hierbei einen dort in stadteinwärtige Richtung bevorrechtigt fahrenden 18-jährigen PKW-Lenker. Es kam zu einer heftigen Kollision in deren Verlauf der PKW des 18-Jährigen nach rechts gegen eine Gartenbegrenzung geschleudert wurde. Durch den Aufprall wurden der 18-jährige Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Schwere Verletzungen hingegen erlitt der 35-jährige Unfallverursacher, sein 38-jähriger Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden des Unfalls liegt bei etwa 13.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil (Tel. 0741-348790) zu melden.

