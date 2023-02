Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung v. Staatsanwaltschaft Konstanz und Polizeipräsidium Konstanz - Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruchsserie im Schwarzwald-Baar-Kreis (24.02.2023)

Donaueschingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist es der Polizei gelungen, eine seit November 2022 andauernde Einbruchsserie im Schwarzwald-Baar-Kreis aufzuklären und einen Tatverdächtigen festzunehmen. Beamte des Polizeireviers Donaueschingen kontrollierten gegen 3.30 Uhr einen verdächtigen Radfahrer und fanden bei der Durchsuchung der Fahrradsatteltaschen diverses Einbruchswerkzeug nebst einer Akku-Flex. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen werfen Staatsanwaltschaft und Polizei dem Mann über 30 Einbrüche, vor allem in Vereinsheimen und Kindergärten, vor. Aber auch Einbrüche in andere Gebäude werden dem aus Niedersachsen stammenden 39-Jährigen zur Last gelegt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz führte die Polizei den Tatverdächtigen einem Richter beim Amtsgericht Villingen vor, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeihauptkommissar Jörg-Dieter Kluge, Telefon: 07531 995-1019

