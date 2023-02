Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei sucht Zeugen zu Trunkenheitsfahrt

Ergänzungsmeldung (23.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei in Villingen eine stark betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen (wir berichteten). Zeugenaussagen erhärten nun den Verdacht, dass die Betrunkene in ihrem silbernen VW Golf zuvor mehrere Autofahrer im Gegenverkehr gefährdete. Dabei geriet sie zunächst auf der Kreisstraße 5734 zwischen Marbach und Rietheim und anschließend auf der K 5714 zwischen Rietheim und Villingen mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die 52-jährige VW Golf Fahrerin kurz vor 18 Uhr durch ihre Fahrweise gefährdete oder behinderte. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

