Polizei Köln

POL-K: 230808-2-HS/K Unbekannte versuchen Geldautomaten in Wegberg zu sprengen

Köln (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (8. August) haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Wegberg zu sprengen. Anwohner hatten nach einer Detonation gegen 1.30 Uhr die dunkel gekleideten Verdächtigen mit einem schwarzen BMW vom Tatort am Rathausplatz in Richtung der Straße "Grenzlandring" mit hoher Geschwindigkeit flüchten sehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es dem Trio nicht, den Automaten aufzusprengen. Hinweise zum Tatgeschehen sowie den drei Männern und dem Fluchtwagen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/al)

