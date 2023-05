PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: BMW entwendet +++ Rüttelplatte gestohlen +++ Unseriöse Spendensammler am Werk

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. BMW entwendet,

Neu-Anspach, Westerfeld, Hausener Weg, 08.05.2023, 19.00 Uhr bis 09.05.2023, 07.40 Uhr

(pa)Im Neu-Anspacher Stadtteil Westerfeld kam es in der Nacht auf Dienstag zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw. Ein weißer BMW X6 war ab 19.00 Uhr im Hausener Weg in der Einfahrt vor einem Wohnhaus abgestellt. Am Morgen gegen 07.40 Uhr musste der Fahrer feststellen, dass das SUV, dessen Wert auf etwa 45.000 Euro geschätzt wird, gestohlen worden war. Der gestohlene BMW trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "FB-SN 9090". Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Rüttelplatte gestohlen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Cheshamer Straße, 05.05.2023, 14.30 Uhr bis 08.05.2023, 12.30 Uhr

(pa)In den vergangen Tagen wurde von einer Baustelle in Friedrichsdorf Seulberg eine teure Baumaschine entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag in der Cheshamer Straße. Unbekannte betraten ein dortiges Baustellengelände und stahlen eine sogenannte "Rüttelplatte" des Herstellers "Bomag". Da das rund 12.000 Euro teure Gerät ein Gewicht von fast 600 kg aufweist, ist anzunehmen, dass die Täter für den Abtransport der Maschine ein größeres Fahrzeug nutzten. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Unseriöse Spendensammler am Werk,

Bad Homburg v. d. Höhe, Im Atzelnest, 08.05.2023, gg. 09.30 Uhr

(pa)Am Montagmorgen waren in Bad Homburg unseriöse Spendensammler zugange. Gegen 09.30 Uhr traf ein Bürger am Eingang eines in der Straße "Im Atzelnest" ansässigen Supermarktes auf zwei Unbekannte. Diese machten mittels Zeichensprache auf sich aufmerksam und gaben vor, Spenden für Gehörlose zu sammeln, woraufhin sich der Herr dazu verleiten ließ, etwas zu spenden. Anschließend stiegen die Männer in einen dunklen Pkw und fuhren davon. Erst im Nachhinein erfuhr der Bad Homburger, dass es sich bei dieser Art von Spendensammlung um eine geläufige Betrugsmasche handelt. Beide Täter werden beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 175 cm bis 180 cm groß. Einer habe braunes Haar sowie einen Vollbart mit ausgeprägtem Oberlippenbart gehabt und schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover mit weißem Streifen auf einem der Ärmel, eine schwarze Weste und eine schwarze Kappe mit weißem Emblem getragen. Sein Komplize habe schwarzes Haar sowie einen Dreitagebart gehabt und sei mit blauen Jeans, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jacke mit weißem Reißverschluss bekleidet gewesen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei angeblichen Spendensammlungen - etwa auf Parkplätzen vor Supermärkten - äußerste Vorsicht geboten ist. Im vorliegenden Fall beläuft sich der Schaden für den Bad Homburger zwar lediglich auf 10 Euro, jedoch wurden in der Vergangenheit auch schon Spender geschickt abgelenkt und bestohlen. Wenn Sie durch eine Spende Gutes tun möchten, empfiehlt es sich, an Ihnen bekannte Organisationen zu spenden. Diese stellen die Daten ihres Spendenkontos in der Regel auf der offiziellen Webseite dar. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die Hinweise zu den beschriebenen Spendensammlern geben können oder möglicherweise selbst auf das Duo trafen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell