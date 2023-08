Polizei Köln

POL-K: 230808-1-K Bereitschaftspolizei trainiert Einsatzlagen in Vorbereitung auf die UEFA Euro 2024

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (9. August) werden mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei aus Köln, Aachen, Mönchengladbach und Bonn unter der Leitung der Abteilungsführung Köln am RheinEnergieSTADION in einer Vollübung gemeinsam Fußballeinsatzlagen trainieren. Insgesamt nehmen circa 900 Einsatzkräfte und Statisten an der Übung teil. Darüber hinaus beteiligt sich die KVB sowie die KSS als Netzwerkpartner.

Mit Blick auf die Fußballeuropameisterschaft der Männer im Jahr 2024 trainieren die Bereitschaftspolizisten bei dieser jährlich stattfindenden Übung unterschiedliche Szenarien. Schwerpunkt der Vollübung ist ganzheitliches Trainieren einzelner Einsatzabläufen und gemeinsames taktisches Vorgehen der Beamten aus unterschiedlichen Standorten.

Köln ist einer der Austragungsorte der Europameisterschaft. Somit steht mit dem RheinEnergieSTADION eine realistische Übungskulisse zur Verfügung. Während des Einsatzes sind kurzfristige Sperrungen der Aachener Straße im Bereich des Stadionumfelds zu erwarten, die jedoch auf das Nötigste reduziert werden.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind eingeladen die Übung von 10.00 Uhr bis etwa 11.30 Uhr in Begleitung der Pressestelle der Polizei Köln zu besuchen. Polizeioberrat Kristoffer Kronenberger begleitet das Geschehen als Vertreter des LAFP (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten) und wird als Übungsbeobachter fungieren. Beim LAFP ist er unter anderem für die Fortbildung der Bereitschaftspolizei NRW zuständig und steht am Übungstag ebenso wie ein Vertreter der Polizei Köln für Medienanfragen zur Verfügung. Eine Medienanlaufstelle befindet sich um 9.45 Uhr gegenüber des P&R Parkhauses Köln-Müngersdorf. Rückfragen an die Pressestelle der Polizei Köln werden unter der 0221 229-2031 entgegengenommen. (ph/kk)

