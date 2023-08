Polizei Köln

POL-K: 230807-2-K/BAB/DN Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall auf der BAB 4 in der Ausfahrt Weisweiler

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Nachtrag zur Pressemeldung vom 5. August Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5574213

Die Polizei sucht nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Samstagmittag (5. August) in der Ausfahrt Weisweiler auf der Bundesautobahn 4 dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Zeugen, die den Fahrer (65) des Dreirad-Motorrollers (zwei Vorderräder) vor dem Unfall oder den Unfall selbst beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariat 2 zu melden. (sw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell