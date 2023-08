Polizei Köln

POL-K: 230805-1-K/BAB/DN Dreirad-Scooter-Fahrer verunglückt beim Ausfahren von BAB 4 tödlich

Köln (ots)

Am Samstagmittag (5. August) hat ein Fahrer eines Dreirad-Motorrollers der Marke Quadro in der Ausfahrt Weisweiler an der A 4 tödliche Unfallverletzungen erlitten. Trotz Reanimationsmaßnahmen von Rettungskräften verstarb der Mann noch am Unfallort. Die Polizei sperrte die Anschlussstelle und entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam.

Gegen 12.10 Uhr hatten Autobahnnutzer die Bremsspur und das im Grüngelände liegende Kraftrad bemerkt und die Polizei alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache war der aus Aachen kommende Kradfahrer in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Derzeit geht die Polizei von einem Alleinunfall aus. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell