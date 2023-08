Polizei Köln

POL-K: 230804-2-K Streifenwagen bei Einsatzfahrt in Gegenverkehr geschleudert - Zwei Leichtverletzte

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen am Donnerstagabend (3. August) auf der Inneren Kanalstraße in Köln-Nippes sind zwei Autofahrer (23, 37) leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren die Polizisten gegen 22.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz in Richtung Zoobrücke unterwegs. In Höhe der Escher Straße sei das Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen ausgebrochen, in den Gegenverkehr geschleudert und mit zwei Autos zusammengestoßen. Rettungskräfte brachten die leichtverletzen Männer in eine Klinik. Der Fahrer des Streifenwagens (31) sowie sein Beifahrer (24) blieben unverletzt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell