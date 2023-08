Polizei Köln

POL-K: 230803-2-K Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Köln-Zollstock - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein kurzer Fluchtversuch vor einer Polizeikontrolle am Mittwochmorgen (2. August) in Köln-Zollstock endete für einen Rollerfahrer (23) im Krankenhaus. Gegen 8:45 Uhr hatte ein Streifenteam den 23-Jährigen zum Anhalten aufgefordert, nachdem dieser an der Kreuzung Karlscheuer Weg Ecke Zollstockgürtel mit seinem Motorroller über eine Fußgängerampel gefahren war. Der Verdächtige folgte den Aufforderungen der Polizisten nicht und setzte seine Fahrt auf dem Karlscheurer Weg in Richtung stadtauswärts fort. Wenige hundert Meter weiter verlor er am Höninger Platz die Kontrolle über seine Vespa und rutschte in einen entgegenkommenden Citröen eines 45 Jahre alten Kölners. Zuvor war er quer über die Grünfläche des Kreisverkehrs gefahren. Rettungskräfte brachten den Mann, der keine gültige Fahrerlaubnis hat, mit einer Beinverletzung in eine Klinik. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und stellten den Roller sicher. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell