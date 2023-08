POL-K: 230802-4-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub in der Kölner Innenstadt - Fotos

Köln (ots) - Am Dienstagabend (1. August) ist ein 54 Jahre alter Kölner auf der Neusser Landstraße in Köln-Worringen mit seinem Ford Focus gegen einen Baum gefahren. Rettungskräfte befreiten den zunächst eingeklemmten Mann und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Nach derzeitigem ...

mehr