Polizei Köln

POL-K: 230828-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Geldkassette in Kreditinstitut

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 12. Mai https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5508088

Die Polizei Köln fahndet mit Bildern der Überwachungskameras eines Kreditinstitutes in Köln-Nippes nach sieben männlichen und einer weiblichen Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht, am 11. Mai gegen 12.45 Uhr eine bei Wartungsarbeiten aus einem Geldautomaten entnommene und auf dem Boden abgestellte Geldkassette gestohlen zu haben. Nach jetzigem Ermittlungsstand sollen die Gesuchten die Sicherheitsmitarbeiter im Vorraum der Filiale an der Neusser Straße gezielt abgelenkt und mit der Beute in Richtung Baudristraße geflüchtet sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Telefonnummer 0221 2229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/111558 (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell