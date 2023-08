POL-K: 230801-3-K Mutmaßliches Rennen in Köln-Deutz - Führerscheine und Fahrzeuge beschlagnahmt

Köln (ots) - Einsatzkräfte haben in der Thumbstraße in Köln-Kalk in der Nacht zu Dienstag (1. August) einen Randalierer (33) überwältigt, gegen den bereits vier Haftbefehle wegen Betrugs und Erpressung vorlagen. Bei seiner Festnahme erlitten eine Polizistin und zwei Polizisten leichte Verletzungen, weil der Mann heftigen Widerstand leistete. Gegen 2 Uhr wählten Anwohner der Eythstraße den Notruf, weil ein Mann ...

