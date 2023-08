Polizei Köln

POL-K: 230801-1-K Fahndungsrücknahme nach lebensgefährlicher Attacke in der Südstadt - Haftrichter

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 25. Juni, Ziffer 1 und 29. Juni Ziffer 4

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5542769 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5546753

In der Nacht auf Dienstag (1. August) haben Fahnder der Polizei Köln zwei Tatverdächtige (22, 23) am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Die Männer hatten über ihre Anwälte ihre Rückreise aus der Türkei angekündigt. Beide sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Sie stehen zusammen mit einem noch flüchtigen Kölner (26) im Verdacht, am 25. Juni einen Radfahrer (39) auf der Bonner Straße in der Kölner Südstadt mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Anwalt des 26-Jährigen hatte sich bei den Ermittlern gemeldet und Angaben zur Identität gemacht.

Da die Identitäten der drei Gesuchten feststehen, sind die Voraussetzungen für die Fahndung und die Nutzung der Fotos hinfällig. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell