POL-EU: Einbrecher machten Beute

Euskirchen (ots) - Am frühen Montagmorgen (5.30 Uhr) konnte eine Streifenwagenbesatzung einen jungen Mann (18) in der Gutenbergstraße vorläufig festgenommen. Er steht im Tatverdacht, kurz zuvor in einen Gärtnereibetrieb in der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

