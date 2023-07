Polizei Köln

POL-K: 230731-2-K Armbanduhr geraubt - Täter flüchten auf weißem Roller

Köln (ots)

Nach dem Raub einer hochwertigen Armbanduhr am Samstagabend (29. Juli) in der Kölner Altstadt sucht die Polizei Köln nach einem etwa 1,75 Meter großen, schlanken Cappy-Träger mit Kinnbart und seinem Komplizen.

Der Beschriebene soll kurz vor Mitternacht auf dem Tankstellengelände an der Rheinaustraße einem 54 Jahre alten Düsseldorfer die Uhr vom Handgelenk gerissen haben, indem er ihn zuvor von hinten umklammert und auf seinen Unterarm geschlagen habe. Mit der Beute sei er dann an der Rheinaustraße auf eine weiße Vespa gestiegen, dessen Fahrer in Richtung Mathiasstraße flüchtete.

Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 prüfen derzeit, ob die beiden Gesuchten den 54-Jährigen bereits auf dem Gourmet-Fest am Schokoladenmuseum beobachtet hatten, da sich dieser dort zuvor mehrere Stunden aufgehalten hatte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/iv)

