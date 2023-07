Polizei Köln

POL-K: 230730-1-K Öffentlichkeitsfandung nach Bedrohung in der Kölner Innenstadt

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht, am 30. Dezember 2022 einem Kinobesucher (23) in einem Kinosaal auf dem Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt ein geschlossenes Springmesser an den Hals gehalten und ihn mit dem Tode bedroht zu haben. Zuvor soll der 23-Jährige im Saal um Ruhe gebeten haben.

Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/111342

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 51 zu melden. (sw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell