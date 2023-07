Polizei Köln

POL-K: 230728-1-K Goldkette geraubt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach dem Raub einer Goldkette in der Kölner Innenstadt am Donnerstagabend (27. Juli) sucht die Polizei dringend Zeugen. Gegen 23.25 Uhr soll ein etwa 1,70 Meter großer und circa 30 Jahre alter Unbekannter den Geschädigten (60) auf der Straße "An der Malzmühle" mit einem abgebrochenen Kölschglas bedroht und diesem seine Halskette abgerissen haben. Der schlanke und unrasierte Angreifer mit kurzen dunklen Haaren soll mit seiner Beute zu Fuß über die Rheingasse geflüchtet sein. Zur Tatzeit soll er eine braune Jacke, ein weißes Hemd und eine Jeans getragen haben. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten, der Deutsch mit starkem Akzent gesprochen haben soll, nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)

