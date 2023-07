Polizei Köln

POL-K: 230727-2-LEV Schul-Einbrecher richten massive Schäden an - Zeugensuche

Köln (ots)

Wiederholt haben Unbekannte nachts in Leverkusener Schulgebäuden zahlreiche Türen aufgehebelt oder eingetreten, Schränke durchwühlt und unter anderem mehrere Tablets gestohlen. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren. Das Kriminalkommissariat 57 bittet Zeugen dringend um Hinweise.

Am Montagmorgen (24. Juli) bemerkte der Hausmeister des Gymnasiums Marienschule an der Straße "An Sankt Remigius" in Opladen entsprechende Schäden und alarmierte die Polizei. Der Leverkusener hatte das Gebäude am Freitag (21. Juli) gegen 16 Uhr abgeschlossen. Die Einbrecher waren beim Versuch, einen Safe im Sekretariat aufzuhebeln, gescheitert.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.- 26. Juli) drangen Unbekannte gewaltsam in die Grundschule In der Wasserkuhl im Ortsteil Steinbüchel ein. Dort stahlen die Einbrecher Tablets, ein Notebook und einen Beamer.

In der gleichen Nacht wurde auch die Thomas-Morus-Grundschule an der Johannes-Dott-Straße in Schlebusch verwüstet. Derzeit wird geprüft, ob die Täter - wie bei einem vorherigen Einbruch in der Nacht auf Freitag (21. Juli) - auch dieses Mal ohne Beute geflüchtet sind.

In der Nacht auf Donnerstag (27. Juli) gegen 3 Uhr bemerkte ein Anwohner der Von-Diergardt-Straße in Schlebusch im Bereich der nahen Tennishalle ein "metallisches Geräusch" und wählte den Notruf 110. Kurz darauf habe er einen etwa 40 Jahre alten Mann mit orange-weißer Jacke auf dem umzäunten Gelände gesehen, teilte der Zeuge den Polizisten mit. Bei einer Durchsuchung unter Hinzuziehung eines Diensthundes trafen die Beamten den Verdächtigen jedoch nicht mehr an. Augenscheinlich hatte der Unbekannte vergeblich versucht, eine Außentür aufzuhebeln.

In allen Fällen wird um Hinweise gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de .(cg/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell