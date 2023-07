Polizei Köln

POL-K: 230726-4-K Mutmaßlicher Fahrraddieb nach Zeugenhinweis gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstag (25. Juli) gegen 15.20 Uhr an der Gießener Straße in Deutz einen 44 Jahre alten Verdächtigen auf einem unmittelbar zuvor gestohlenen Mountainbike festgenommen. Bei der Durchsuchung des Drogenkonsumenten stellten die Beamten ein Einhandmesser sicher. Der 44-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Passantin hatte den Festgenommenen bemerkt, als dieser auf dem Gehweg Betzdorfer Straße Höhe Deutz-Kalker Straße mit einer Zange das Fahrradschloss knackte und dann mit dem blau-weißen MTB wegfuhr. Die Zeugin prägte sich das Aussehen des Diebes genau ein und alarmierte die Polizei - Festnahme! (cg/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell