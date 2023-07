POL-K: 230726-3-BAB Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 3 - 14-Jährige lebensgefährlich verletzt

Köln (ots) - Polizisten haben nach einem versuchten Handyraub zum Nachteil eines 33-Jährigen im Zülpicher Viertel am Mittwochmorgen (26. Juli) einen 32 Jahre alten Mann noch in Tatortnähe festgenommen. Gegen 6 Uhr soll der Tatverdächtige zusammen mit zwei weiteren Männern den Kölner am Zülpicher Platz angesprochen, ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen ...

