Polizei Köln

POL-K: 230727-1-K Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung haben Polizisten am Donnerstagmorgen (27. Juli) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (43) in Köln-Kalk auf frischer Tat festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 8.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er mit dem 43-Jährigen, der mit einem hochwertigen Fahrrad unterwegs war, an der S-Bahn Haltestelle Trimbornstraße in Streit geraten war. Der später Festgenommene soll das Giant Rad in Richtung des Zeugen geworfen haben und dann in Richtung Arkaden geflüchtet sein. Über die Rekonstruktion des Fluchtweges entdeckten Mitarbeiter der Videobeobachtung ihn auf der Kalker Hauptstraße. Hinzugelotste Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache. Ein Streifenteam stellte das Fahrrad des noch unbekannten Besitzers sicher. (jk/iv)

