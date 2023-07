Polizei Köln

POL-K: 230731-1-K Raubüberfall auf Spielhalle in Köln-Nippes - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Überfall auf eine Spielhalle auf der Neusser Straße in Köln-Nippes am frühen Sonntagmorgen (30. Juli) fahndet die Polizei nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann. Zur Tatzeit soll er einen grünen Jogginganzug mit Kapuze sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Gegen 5.30 Uhr soll der Gesuchte den Angestellten (51) unter Vorhalt eines Messers in den Kassenbereich gedrängt und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Anschließend soll er den 51-Jährigen in den Toilettenräumen eingesperrt haben und mit seiner Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet aktuell Videoaufzeichnungen aus. Zeugen die Hinweise zum Überfall oder dem Gesuchten geben können, werden gebeten sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. (sw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell