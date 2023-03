Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Unfall beim Überholen, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Am Donnerstag 02.03.2023 befuhr gegen 19:13 Uhr ein Schmalspurschlepper die Landesstraße 115 von Vogtsburg-Oberbergen in Fahrtrichtung Vogtsburg-Oberrotweil. Da der Pkw, welcher sich hinter dem Traktor befand nicht überholte, entschloss sich der zweite nachfolgende Pkw-Fahrer zum Überholvorgang. Als sich dieser dann auf der Höhe des ersten hinter dem Traktor befindlichen Pkws befand, setzte dieser dann doch zum Überholen an und stieß mit dem überholenden Pkw zusammen. Der Fahrer des Schmalspurschleppers,welcher den Verkehrsunfall vermutlich gar nicht wahrgenommen, hatte fuhr weiter. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit dem sachbearbeitenden Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

