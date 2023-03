POL-FR: Kleines Wiesental: Beim Niesen von Fahrbahn abgekommen - Totalschaden

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 02.03.2023, gegen 06:20 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der A 98 in Höhe Laufenburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Die 56-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto und die Leitplanke wurden beschädigt. Ein ...

