Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Gebäudebrand nach Verpuffung

Freiburg (ots)

Am Freitagvormittag, 03.03.2023, gegen 10.20 Uhr kam es bei Handwerksarbeiten an einer stillgelegten Gasleitung in einem Wohngebäude in der Schwarnhorststraße in Teningen zu einer Verpuffung und einem anschließenden Gebäudebrand.

Nach jetzigem Sachstand wurden hierbei 7 Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Techniker des Gasversorgers sind vor Ort im Einsatz. Deren Anweisungen sind unbedingt Folge zu leisten. Derzeit wurde aus Sicherheitsgründen der Strom und die Gasversorgung in diesem Einsatzbereich abgestellt. Das Gebäude ist unbewohnbar und einsturzgefährdet. Der Sachschaden am Gebäude liegt bei mehreren Hunderttausend Euro. Derzeit dauern die Einsatzmaßnahmen noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell