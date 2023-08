Polizei Köln

POL-K: 230801-2-K Randalierer hatte vier offene Haftbefehle

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben in der Thumbstraße in Köln-Kalk in der Nacht zu Dienstag (1. August) einen Randalierer (33) überwältigt, gegen den bereits vier Haftbefehle wegen Betrugs und Erpressung vorlagen. Bei seiner Festnahme erlitten eine Polizistin und zwei Polizisten leichte Verletzungen, weil der Mann heftigen Widerstand leistete.

Gegen 2 Uhr wählten Anwohner der Eythstraße den Notruf, weil ein Mann gegen mehrere Türen geschlagen und anschließend versucht haben soll auf einen Balkon zu klettern. Als die Zeugen ihn aufforderten das sein zu lassen, sprach der 33-Jährige Drohungen aus und flüchtete in die Thumbstraße. Dort versuchte er erfolglos, sich zwischen geparkten Autos zu verstecken. Ein Streifenteam überwältigte den Randalierer mit Hilfe weiterer Unterstützungskräfte und brachte ihn in das Polizeigewahrsam. (cr/kk)

