Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Martin-Luther-Straße

Hattingen (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr eine 28-jährige Hattingerin auf der Bredenscheider Straße in Richtung Martin-Luther-Straße. An der Kreuzung zur Friedrichstraße wollte sie bei Grünlicht zeigender Ampel nach links in diese abbiegen. Sie fuhr soweit in die Kreuzung ein, dass der im Gegenverkehr fahrende 28-jährige Citroen-Fahrer eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der hinter ihm fahrende 35-jährige Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Citroen auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Der 28-Jährige wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen, der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

