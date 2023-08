Polizei Köln

POL-K: 230803-1-K Mutmaßliche Hehler festgenommen: Zahlreiche Fahrräder und E-Bikes sichergestellt - Fotos

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben am Montag (31. Juli) und Dienstagabend (1. August) in den Stadtteilen Buchheim und Ostheim mutmaßliche Hehlerlager in Mehrfamilienhäusern durchsucht. In den beiden Buchheimer Wohnungen und Kellerräumen zweier Brüder (47, 39) stellten die Polizistinnen und Polizisten vier Fahrräder, sechs E-Bikes und zwei E-Scooter, aber auch einzelne Fahrradrahmen und Zubehörteile sicher. Zudem fanden sie neun Stangen Zigaretten ohne Steuerbanderole, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und geringe Mengen Betäubungsmittel. In einer anderen Wohnung eines Mannes (43) in Ostheim stießen sie auf ein weiteres Lager, in dem sich 23 Lastenräder und Pedelecs, weitere Fahrrad- und E-Bike-Zubehörteile sowie mehrere Laptops befanden.

Ein Streifenteam hatte am Montag gegen 18.45 Uhr zwei abgestellte hochwertige E-Bikes an der Anschrift Wittener Straße in Buchheim stehen sehen und die Rahmennummern überprüft. Es stellte sich heraus, dass beide gestohlen waren. Schnell richtete sich der Verdacht gegen vier Beschuldigte aus dem Wohnhaus, zwei Brüder, eine Mitbewohnerin (38) und einen Mitbewohner (35). Per richterlichem Beschluss durchsuchten die Einsatzkräfte die beiden Wohnungen und Kellerräume der Brüder und stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den 43-Jährigen aus Ostheim. Ihm wird vorgeworfen, aus seiner Wohnung in der Uckermarckstraße gestohlene Räder zu verkaufen. An der Wohnanschrift des Mannes entdeckten Polizisten zwei hochwertige Elektro-Lastenräder. Während die Beamten nach den Rahmennummern schauten, machte sich der Beschuldigte vom Balkon aus bemerkbar und gab sich als Eigentümer zu erkennen. Die Überprüfung der Fahrräder ergab auch hier, dass diese gestohlen waren. Bei den folgenden Ermittlungen fanden die Beamten weitere Fahrräder auf dem Balkon und in der Wohnung des 43-Jährigen.

Gegen alle fünf Beschuldigten leitete die Polizei entsprechende Strafverfahren ein.

Einen Teil der Beute haben die Ermittler bereits Geschädigten zugeordnet. Bilder der noch nicht zugeordneten Zweiräder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/111676

Wer sein gestohlenes Rad wiedererkennt, wird gebeten, sich mit Eigentumsnachweis telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 56 zu melden. (cr/kk)

